Производственный травматизм в 2019 году на предприятиях ОМК снизился на 43%

Количество производственных травм в Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) по итогам 2019 года снизилось на 43% по сравнению с показателями 2018 года. Показатель по коэффициенту частоты производственного травматизма (LTIFR*) в 2019 году составил 0,72.

В 2019 году на предприятиях ОМК было зафиксировано 27 производственных травм, тогда как в течение предшествующего года – 47. За 2019 год в компании зарегистрировано четыре инцидента с тяжелыми последствиями, в 2018 году таких случаев было семь. Уже более четырех лет, с конца 2015 года, на предприятиях ОМК не случилось ни одного инцидента со смертельным исходом.

Своим опытом и лучшими практиками компания делится с сотрудниками подрядных организаций, которые работают на территории предприятий. Также специалисты компании собирают и анализирует данные обо всех действиях подрядчиков на площадках, оперативно выявляют нарушения и вносят изменения в их работу.

Меры по повышению безопасности труда на производстве позитивно сказываются на жизни сотрудников за заводской проходной. Так, в 2019 году на 18% снизилось число случаев бытового травматизма.

В 2020 году на предприятиях ОМК продолжатся аудиты безопасности, компания также будет работать над снижением частоты дорожно-транспортных происшествий, а также антропогенной нагрузки на окружающую среду. Также с целью устранения причин инцидентов вся статистика по травматизму сотрудников подрядных организаций пройдет специальную оценку.

«Результаты 2019 года говорят о высоком уровне зрелости системы управления безопасностью производства ОМК. Промышленное предприятие должно быть совершенно безопасным для каждого, ситуации, которые могут привести к травмам, должны быть исключены. Наша цель – нулевой травматизм», — прокомментировал итоги директор по безопасности производства ОМК Михаил Козлов.

СПРАВКА

* Коэффициент частоты травматизма (Lost Time injury Frequency Ratio, LTIFR) – главный мировой индикатор, используемый при анализе конкретных условий труда в целях совершенствования промышленной безопасности. Он фиксирует масштаб и динамику происшествий на производстве, приходящихся на 1000 работников.

Сегодня в компании работают около 30 тыс. сотрудников (с учетом коллектива ВРК-3, который вошел в состав ОМК в конце 2019 года)

Источник: Сайт группы АО «ОМК», 05.02.2020