ПАО «Уралкуз» увеличил реализацию продукции

Увеличение реализации штамповок из легированной и нержавеющей марок стали для авиационной отрасли стало возможным благодаря подписанию ряда новых контрактов.

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») в 2019 году увеличил реализацию штамповок из легированных, нержавеющих и жаропрочных марок стали, титановых заготовок.

Рост реализации штамповок из легированной стали составил 33% по отношению к прошлому году, из нержавеющей – 70 %, из жаропрочной стали – 24%, на 46% увеличена отгрузка штамповок из титана.

«Увеличение реализации штамповок из легированной и нержавеющей марок стали для авиационной отрасли стало возможным благодаря подписанию ряда новых контрактов. В рамках этих контрактов наша продукция применялась при производстве шасси, гидроцилиндров и других гидроагрегатов для летательных аппаратов», – пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

Производство жаропрочных дисков выросло благодаря контракту с ПАО «Кузнецов» (г. Самара). «Уралкуз» выполнил заказ на поставку жаропрочных дисков на двигатели самолётов дальней авиации Ту-160.

Всего за 2019 год «Уральская кузница» изготовила и отгрузила 108 тыс. тонн товарной продукции.

Источник: SteelLand, 05.02.2020