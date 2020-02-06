НОВИНКА! КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА FUCOLI NEXUS
Специалистами компании Сантех-Сервис проведены контрольные испытания задвижек серии Nexus на соответствие технической документации изготовителя. Изделия были подвергнуты гидравлическим испытаниям согласно требованиям ГОСТ 33257-2015, визуальному и измерительному контролю ( в том числе определены фактические показатели защитного покрытия). Результаты испытаний подтверждают полное соответствие продукции заявленным характеристикам.
Отличительными особенностями задвижек клиновых серии Nexus являются:
· Низкий крутящий момент;
· Усовершенствованная система уплотнения шпинделя
· Модернизированный узел фиксации шпинделя
Источник: Пресс-центр компании Сантех-Сервис , 03.02.2020