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НОВИНКА! КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА FUCOLI NEXUS

06 февраля, 2020 6

НОВИНКА! КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА FUCOLI NEXUS

Специалистами компании Сантех-Сервис проведены контрольные испытания задвижек серии Nexus на соответствие технической документации изготовителя. Изделия были подвергнуты гидравлическим испытаниям согласно требованиям ГОСТ 33257-2015, визуальному и измерительному контролю ( в том числе определены фактические показатели защитного покрытия). Результаты испытаний подтверждают полное соответствие продукции заявленным характеристикам.

Отличительными особенностями задвижек клиновых серии Nexus являются:

· Низкий крутящий момент;

· Усовершенствованная система уплотнения шпинделя

· Модернизированный узел фиксации шпинделя

Источник: Пресс-центр компании Сантех-Сервис , 03.02.2020


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