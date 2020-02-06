ОМЗ-Спецсталь отгрузила заготовки для китайской АЭС Тяньвань

Компания ОМЗ-Спецсталь (входит в Группу ОМЗ) завершила отгрузку партии заготовок, в том числе семи обечаек для корпусов парогенераторов, для 8-го энергоблока АЭС Тяньвань (Китай).

Наружный диаметр обечаек для корпусов парогенераторов составляет более 4,5 м, высота – боле 2,5м. Общий вес обечаек после механической обработки – 476 тонн. Продукция изготовлена из стали марки 10ГН2МФА.

Контракт на производство и поставку кованых заготовок для энергоблока №8 АЭС Тяньвань был подписан в июле 2019 года. Согласно договору ОМЗ-Спецсталь изготовит для заказчика – компании «АЭМ-технологии» (входит в АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») 40 металлургических заготовок общим весом около 800 тонн. Всего в рамках действующих контрактов предприятие произведет для энергоблоков №7 и №8 АЭС Тяньвань более 30 наименований продукции, в том числе заготовки для корпуса реактора ВВЭР-1200.

Сборка парогенераторов на основе металлургических заготовок, произведенных ОМЗ-Спецсталь, будет производиться в Волгодонском филиале компании «АЭМ-технологии»– «Атоммаш». Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена.

05.02.2020