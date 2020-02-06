Уникальный профиль производства Уралтрубпром

В январе на ОАО «Уралтрубпром» было произведено более 110 т профильных труб эксклюзивного для России типоразмера 500х400х20 мм. Трубы будут применять при производстве козловых кранов.

Профильные квадратные и прямоугольные трубы – это наиболее эффективный вид конструкционного строительного проката. С каждым годом они все чаще применяются в строительных конструкциях. ОАО «Уралтрубпром» - единственный производитель в России и СНГ толстостенных сварных квадратных и прямоугольных труб большого размера из рулонной стали.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 06.02.2020