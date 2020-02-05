В МК «Сплав» продолжаются работы по модернизации технологического оборудования предприятия.

Аида Бойкова, начальник участка гальваники:

— Ремонтные работы начались в прошлом году и сейчас идут полным ходом. Уже заменили несколько ванн – промывочные, ванны обезжиривания, травления. Причем часть ванн изготовили специалисты нашего предприятия. Скоро окончательно будет смонтирована новая ванна для хромирования. Идет замена системы вытяжной вентиляции, в скором будущем на участке заменят грузоподъемные механизмы над химическими линиями; также планируется полностью обновить деревянные помосты и перила около химических ванн.

Все работы ведутся без остановки производства, для монтажа нового оборудования используются перерывы между химпроцессами. Как поясняет технический директор МК «Сплав» Павел Лясун, модернизация гальваники — долгоиграющий проект, включающий множество направлений и большие объемы работ. В наступившем году, кроме вышеперечисленного, планируется подготовка и запуск в работу проекта по модернизации станции очистки сточных вод. Гальваническое производство весьма трудоемкое и дорогостоящее в содержании. Сегодня собственный гальванический цех имеют немногие предприятия: оборудование сложное, еще более сложны требования к организации процессов и обслуживанию. В производственной цепочке МК «Сплав» участок гальваники занимает особое место. Гальваническое покрытие для защиты от коррозии наносится на детали и заготовки из «черных» металлов. Без обработки углеродистые стали при контакте с кислородом покрываются ржавчиной. Объем работ участка гальваники МК «Сплав» – большой: той или иной обработке или обезжириванию подвергается большинство деталей и заготовок, производимых другими цехами предприятия.

Сайт МК Сплав, 4 февраля