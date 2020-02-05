КОМПЕНСАТОРЫ В ТУРЦИЮ ИЗ ГЕРМАНИИ. АО ЦНИИТМАШ (Атомэнергомаш) и Ditec Dichtungstechnik GmbH заключили контракт с Турбинные технологии ААЭМ на поставку резинокордовых компенсаторов для АЭС Аккую в Турции

Немецкая Ditec Dichtungstechnik GmbH является ведущим производителем резинокордовых компенсаторов для тепловых электростанций (ТЭС) и АЭС, применение которых в проекте позволяет обеспечить надежную работу оборудования систем охлаждающей воды турбоустановки. В соответствии с договором ЦНИИТМАШ проведет инжиниринг и комплектную поставку оборудования, а Ditec Dichtungstechnik обеспечит его изготовление. Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех 4х блоков АЭС Аккую. Предприятиями дивизиона изготавливаются реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации.

Источник : Neftegaz.RU, 4 февраля