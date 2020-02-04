ПАЗ восстанавливает производство. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займ Пензенскому арматурному заводу в размере 21,1 млн руб. на приобретение в лизинг автоматического пресса для выпуска запорной и регулирующей арматуры

Новый пресс позволит заменить производственную линию традиционной технологии и увеличить выпуск продукции до 14 тысяч единиц. Кроме того, предприятию «Электроконтакт» из Ивановской области ФРП одобрил заем на 107,5 млн руб. по программе «Комплектующие изделия» для расширения производства комплектующих для железнодорожной и автомобильной техники. С помощью средств ФРП завод нарастит выпуск электрощеток для двигателей локомотивов, ступиц диска сцепления для автомобилей концернов ГАЗ, АВТОВАЗ, деталей амортизаторов грузовых автомобилей МАЗ, КАМАЗ, Scania и Mercedes-Benz.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 31 января

