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Группа AVK сообщила о запуске в серийное производство задвижек с ПЭ патрубками для присоединения труб диаметрами 450, 500, 560 и 630мм

04 февраля, 2020 4

Доступны четыре новых размера для присоединения черно-синих ПЭ труб PN10 и PN16.

36/80-116 - Клиновые задвижки с ПЭ патрубками PN16 SDR11

36/80-126 - Клиновые задвижки с ПЭ патрубками PN10 SDR 17

Преимущества линейки клиновых задвижек AVK c ПЭ патрубками:

· Безболтовое соединение задвижка/труба крепче самой трубы

· Патрубки предназначены для присоединения ко всем стандартным размерам ПЭ труб

· Удлиненные патрубки позволяют при необходимости сделать дополнительный сварочный шов

· Долгий срок службы и низкая стоимость владения благодаря проверенной конструкции от AVK

· Широкая линейка задвижек с ПЭ патрубками для присоединения труб от Ø75 до Ø630 мм.

 

Сайт Группы компаний AVK International A/S, январь 219


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