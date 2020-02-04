Группа AVK сообщила о запуске в серийное производство задвижек с ПЭ патрубками для присоединения труб диаметрами 450, 500, 560 и 630мм

Доступны четыре новых размера для присоединения черно-синих ПЭ труб PN10 и PN16.
36/80-116 - Клиновые задвижки с ПЭ патрубками PN16 SDR11
36/80-126 - Клиновые задвижки с ПЭ патрубками PN10 SDR 17
Преимущества линейки клиновых задвижек AVK c ПЭ патрубками:
· Безболтовое соединение задвижка/труба крепче самой трубы
· Патрубки предназначены для присоединения ко всем стандартным размерам ПЭ труб
· Удлиненные патрубки позволяют при необходимости сделать дополнительный сварочный шов
· Долгий срок службы и низкая стоимость владения благодаря проверенной конструкции от AVK
· Широкая линейка задвижек с ПЭ патрубками для присоединения труб от Ø75 до Ø630 мм.
Сайт Группы компаний AVK International A/S, январь 219