Группа LD доложилась на конференции по теплоснабжению в Швеции о новых разработках: стальные шаровые краны для подземной установки для систем предизолированных трубопроводов

22 января 2020 года в г. Стокгольм прошла конференция по теплоснабжению Швеции, организуемая под эгидой ассоциации Swedenergy (Energiföretagen Sverige). Компанию LD на данном мероприятии представлял региональный дилер – компания Kompotek AB. Формат данного мероприятия позволяет не только заслушать доклады ключевых специалистов и руководителей в отрасли и понять тренды рынка Швеции, но и возможность ознакомится с последними техническими новинками, которые были представлены в том числе и компанией LD в формате выставки. Большой интерес посетителей выставки вызвала трубопроводная арматура LD, в том числе стальные шаровые краны для подземной установки для систем предизолированных трубопроводов для тепло- и холодоснабжения, которые широко распространены на рынке Швеции. Шаровые краны LD имеют сертификат EHP/003 и уже применяются для строительства подобных систем в Швеции.

Сайт ООО ЧСГС, 30 января