Трубы трещат по сварным швам, арматура негерметична, утечки газа из газопроводов DN300

31 января 2020 г. в 13:30 в г. Хасавюрт на ул. Бамовская произошла утечка газа из надземного стального межпоселкового газопровода высокого давления 2й категории диаметром 300 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается Даггаз, являющегося дочерним зависимым обществом Газпром газораспределение (48,2%). Причиной утечки стала трещина в сварном шве. В 13:40 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к прекращению газоснабжения 15,537 тыс. абонентов (части г. Хасавюрт, с. Карланюрт и Покровское). Ведутся аварийно-восстановительные работы. Это происшествие стало 2м за неделю в республике Дагестан, когда из-за трещин на газопроводе приостанавливается газоснабжение тысяч абонентов. 28 января 2020 г. в пос. Белиджи Дербентского района была обнаружена трещина на линзовом компенсаторе подземного газопровода высокого давления 2й категории диаметром 300 мм. Было прекращено газоснабжение 5 населенных пунктов (5997 абонентов). К счастью, в обоих случаях удалось избежать более серьезных последствий, как это было 27 января в г. Махачкала, где произошел взрыв газа. Существует проблемы, связанные со сложными условиями эксплуатации газопроводов (высокогорье, где высоки риски обвалов и оползней). Критичными факторами также являются высокая степень изношенности сетей, а также наличие бесхозных и неучтенных трубопроводов. На это накладывается массовые случаи хищения газа и долговая проблема.

Источник : Neftegaz.RU, 31 января