ГК «Римера» (Ижнефтемаш) заключила рекордный контракт на поставку станций управления УЭЦН компании «Роснефть»

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, подписал контракт с ПАО «НК «Роснефть» на поставку более 800 станций управления электроцентробежными насосами. По условиям контракта в течение 2020-2021 годов «Ижнефтемаш» поставит «Роснефти» 356 станций управления УЭЦН с рабочим током 250 А и 460 станций с рабочим током 400 А. Объем поставок станций управления в 2020 году в 2,2 раза превышает объем отгруженной продукции в адрес ведущей нефтедобывающей компании России в 2019 году. Оборудование будет эксплуатироваться на месторождениях дочерних структур НК «Роснефть». В основе эффективного сотрудничества с нефтяной компанией «Роснефть» и другими заказчиками — успешное развитие продуктовой линейки завода «Ижнефтемаш» в интересах клиентов, разработка и освоение перспективных технических решений. Около трети поставляемой партии оборудования составляют новые разработки ижевского предприятия — модификации универсальных станций управления, предназначенные для работы с вентильными электродвигателями, — отметил коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий. «Ижнефтемаш» выпускает станции управления УЭЦН ИНМ-3-ЧР с 2016 года. Линейка продукции включает четыре модели с рабочим током 250 А, 400 А, 630 А и 800 А.

Завод «Ижнефтемаш» — специализированное предприятие по производству нефтегазопромыслового оборудования для бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти (станки-качалки, штанговые насосы, буровые ключи, редукторы, насосы буровые и цементировочные). Наряду с оборудованием завод производит широкий ассортимент запасных частей к нему, а также выполняет текущее обслуживание и все виды ремонта через сеть специализированных сервисных центров.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».

Отдел по связям с общественностью завода «Ижнефтемаш», 31 января