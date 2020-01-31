Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» в 2019 году сменила организатора. Международный Холдинг ITE ушел из России.

Новый организатор MVK – Международная Выставочная Компания – независимый российский выставочный организатор, чей выставочный портфель включает более 50 выставок, ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге. MVK – это единственный российский выставочный организатор с такой разветвленной региональной сетью. Компания входит в ТОП-10 выставочных организаторов в России по объему выставочной площади. Сегодня MVK – это новое имя компании, ранее известной как ITE Expo. Являясь самыми крупными в своем регионе, либо в своем отраслевом сегменте, выставки MVK обеспечивают участников выставок возможностью освоения новых географий, увеличения продаж, продвижения брендов.
Сайт МВК, 2019 год