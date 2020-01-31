Специалисты АО «ВНИИАЭС» завершили лазерное сканирование облицовки защитной оболочки энергоблока № 3 Калининской АЭС.

Метод лазерного сканирования заключается в дистанционном сборе информации о пространственном состоянии объекта с помощью специализированных приборов – лазерных сканеров.

Суть метода состоит в практически мгновенном получении координат десятков тысяч точек, описывающих сканируемый объект. Для этого не нужен непосредственный доступ к объекту, не нужны отражатели или другие приспособления, необходимо лишь, чтобы лазерный сканер находился в прямой видимости от объекта. Для сканирования облицовки защитной оболочки энергоблока № 3 Калининской АЭС применялся лазерный сканер Leica ScanStation С10 (Швейцария). В результате получена точечная модель, состоящая из более чем 340 миллионов точек, что позволило сравнить с ней проектную (идеальную) модель.

Как отмечается в заключении специалистов, фактические геометрические характеристики облицовки соответствуют проектным параметрам. Также определены участки облицовки для последующего мониторинга при эксплуатации энергоблока № 3 Калининской АЭС. Антикоррозионное покрытие облицовки в целом находится в хорошем состоянии. Рекомендации по итогам обследования будут включены в программу управления ресурсом энергоблока № 3 Калининской АЭС.В рамках инвестпроекта в 2019 году АО «ВНИИАЭС» закупило лазерный сканер с повышенной точностью, который в дальнейшем планируется применять для работ на энергоблоках АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000.

Сайт ВНИИАЭС, декабрь 2019



