СЕГОДНЯ В ЧЕТВЕРГ 30 января с 15 до 16 ч (время московское) состоится вебинар «Системы полипропиленовых трубопроводов» компании VALTEC

Участие в вебинарах VALTEC бесплатное. Нужно лишь заранее зарегистрироваться. В ответ вы получите персональную ссылку на сайт, где будет осуществляться online-трансляция. Чтобы заполнить регистрационную форму и ознакомиться с программой мероприятий на текущий месяц, перейдите в раздел «Вебинары, семинары»Вы имеете возможность прослушать доклад специалиста, задать вопросы по продукции и получить на них ответы, не покидая рабочего места, из дома и даже в дороге – с обычного компьютера, а также устройства на Android или iOS (ссылку для загрузки приложения пришлем в пригласительном письме).

Стать участником вебинара VALTEC можно, не покидая рабочего места в офисе, или даже с домашнего или мобильного компьютера, подключенного к Интернету. В ходе занятий вы будете слышать (необходимы аудиоколонки или наушники) и видеть докладчика, слайды его презентации, сможете задать вопросы в чате и получить на них ответы. Ссылку на сайт, где будет проходить online-конференция, мы вышлем вам после получения заполненной заявки. Участие в вебинаре не отвлечет вас надолго: занятия рассчитаны на один час.

Справка: Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет (браузер).

Чтобы присоединиться к вебинару, нужно просто ввести URL (адрес сайта) в окне браузера.

Сайт VALTEC, 28 января