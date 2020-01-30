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СМИ уходят. Даже Би-би-си не выдержала кризиса и объявила о сокращении 450 рабочих мест в рамках стратегии на экономию 80 миллионов фунтов.

30 января, 2020 13

Самые большие сокращения грядут в новостном разделе крупнейшего мирового СМИ.

В частности, будет закрыта утренняя телепередача Виктории Дарбишир, известная репортерскими материалами на острые социальные темы. Также будет сокращен штат вечерней аналитической телепрограммы Newsnight, особенно в части журналистских расследований. Самые большие сокращения грядут на новостной радиостанции BBC Radio 5 Live. На англоязычной станции BBC World Service будет закрыта передача World Update.

Сайт Би-би-си, 29 января


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