СМИ уходят. Даже Би-би-си не выдержала кризиса и объявила о сокращении 450 рабочих мест в рамках стратегии на экономию 80 миллионов фунтов.

Самые большие сокращения грядут в новостном разделе крупнейшего мирового СМИ.
В частности, будет закрыта утренняя телепередача Виктории Дарбишир, известная репортерскими материалами на острые социальные темы. Также будет сокращен штат вечерней аналитической телепрограммы Newsnight, особенно в части журналистских расследований. Самые большие сокращения грядут на новостной радиостанции BBC Radio 5 Live. На англоязычной станции BBC World Service будет закрыта передача World Update.
Сайт Би-би-си, 29 января