Выпущена новая версия 3.6 программы "Предклапан" с полностью обновленной номенклатурой продукции ОАО «БАЗ» в БД программы

Номенклатура определена на основе последних внутренних документов ОАО «БАЗ», и не соответствуют уже устаревшему официальному каталогу ОАО «БАЗ» 2019 года.

Детальная информация об изменения в новой версии:

· Добавлена возможность импорта пользовательских записей из базы данных предохранительных клапанов в новую базу данных разработчика при обновлении программы.

· В базе данных клапанов актуализированы параметры предохранительных клапанов и блоков предохранительных устройств согласно последнему каталогу «Благовещенского арматурного завода» и дополнительным документам, предоставленным изготовителем, и добавлены 700 новых клапанов. В том числе:

o Добавлены клапаны 4-го и 5-го поколений на следующие сочетания DN и PN: DN25 PN63; DN25 PN100 (фланцевые); DN25 PN160 (сильфонные); DN50 PN25; DN50 PN40 (сильфонные); DN50 PN100; DN80 PN25; DN80 PN40 (сильфонные); DN80 PN100; DN100 PN25; DN100 PN100; DN150 PN25; DN150 PN63; DN150 PN100.

o Добавлены клапаны 6-го поколения на следующие сочетания DN и PN: DN25 PN40; DN25 PN100; DN25 PN160; DN100 PN16; DN100 PN40; DN100 PN63; DN100 PN160; DN200 PN40.

o Добавлены клапаны с новым видом материального исполнения Н лс.

o Добавлены новые БПУ (более 130 типоразмеров).

o Исправлены и уточнены параметры клапанов и БПУ по последним данным изготовителя.

· Добавлен вывод в протокол расчета клапана промежуточных коэффициентов Kv, Kw, Kc при расчете по ГОСТ 12.2.085-2017.

· Добавлена возможность проверки превышения чисел Маха в трубопроводах заданной пользователем величины.

· Добавлена возможность задания различных шероховатостей стенок труб для различных элементов трубопровода.

· Добавлена диагностика необходимости задания перехода после переключающего устройства в случае несходимости расчета отводящего трубопровода при выборе блока предохранительных устройств.

· Исправлена неточность при расчете температуры продукта в седле клапана с использованием библиотеки «СТАРС» при задании неопределенного агрегатного состояния продукта.

· Уточнен расчет сброса однокомпонентного продукта в суперкритическом состоянии.

· Исправлена неточность в расчете фазового равновесия при изменении параметров в защищаемой системе при поверочном расчете клапана.

· Исправлены другие мелкие ошибки и неточности.

Сайт НТП ТРУБОПРОВОД, 29 ЯНВАРЯ