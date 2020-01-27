Службы Главных механиков/энергетиков обнулили как вид. В популярной группе Модернизация российского ТЭК началась дискуссия о роли технических служб в процессе обновления основных фондов компаний ТЭК.

В частности, участники отмечают В процессе модернизации ТЭК, на мой взгляд, незаслуженно забыты службы главных механиков. Когда-то они занимались не только пуско-наладкой и эксплуатацией оборудования, но и обеспечивали внедрение достижений науки, техники и передового опыта. Главный механик влиял на выбор закупаемого оборудования. Вспоминаю, когда мы поставляли промысловые железки, то решение принимали не снабженцы, а главные механики НГДУ. Снабженцы тоже что-то наверное делали, даже не помню, наверное, оформляли. Но решал точно главный механик или начальник отдела добычи. Аналогично было и у тех, кто поставлял оборудование на НПЗ. Там тоже все определяла служба главного механика. При закупке энергетического оборудования — служба главного энергетика соответственно. Сейчас все иначе. Снабженцы взяли в штат специалистов и перехватили инициативу у технарей на местах. Хорошо это или плохо — не знаю. В каком состоянии сейчас службы главных механиков, каковы их чаяния и нужды? Если есть знающие люди, прошу высказаться.

Некоторые мнения участников группы: Это хорошо, в тех компаниях, в которых руководят инженеры. И это плохо, в тех компаниях, где руководят менеджеры.

Обнулили службы как вид. Старые главные механики, которые помнили номер каждого насоса, ушли в историю.

Сайт Модернизация российского ТЭК, 25 января