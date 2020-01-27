Дальневосточный арматурный завод АСКОЛЬД ввел в эксплуатацию участок ТО-2 для технического освидетельствования воздушных баллонов

Идея организовать участок для проведения работ по полному техническому освидетельствованию воздушных баллонов возникла давно. Несколько лет ПАО «Аскольд» двигался к этой цели. В 2018 г. производственный участок получил разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Управления государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ (УГТН МО РФ), получены также клейма с соответствующими шифрами. 2019 год стал годом, когда участок приступил к полноценной работе. На сегодняшний день проведено полное техническое освидетельствование (ТО-2) баллонов ёмкостью 1 л рабочим давлением 200 кгс/см2 в количестве 420 шт., входящих в комплектацию индивидуальных дыхательных аппаратов (ИДА-59) и предназначенных для аварийного выхода личного состава подводных лодок через торпедные аппараты. Помимо этого, проведено освидетельствование баллона ёмкостью 5 л системы пожаротушения подводных лодок. Начальник участка Леонид Юрьевич Колокольцев отметил:

– Все работы, проводимые на участке, требуют повышенной ответственности персонала, так как связаны с безопасностью личного состава ВМФ. Перспективы загруженности участка ТО-2 на 2020 год высокие. Уверен, что участок ТО-2 будет в полном объёме выполнять свои функции и безусловно внесёт вклад в поддержание боевой и технической готовности Российского флота.

Газета "Новатор", Арсеньев, №11 (80), от 25 декабря 2019 г.