РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ НЕ УМЕРЛО

В последнее десятилетие компания активно развивает свою экспортную составляющую, почти 45% ее выручки приходится на дальнее зарубежье: это страны Ближнего Востока, Латинской Америки, США, Румыния, Индонезия, Малайзия и другие. Генеральный директор компании Максим Перельман в своих интервью не раз подчеркивал, что для Новомета важен экспорт не только оборудования, но и технологий, которые используются по всему миру. Некоторые из них, кстати, изначально разрабатывались с прицелом на зарубежный рынок – например, революционная технология для механизированной добычи нефти «ColibriESP». Следует отметить, что в этом году вместе с НОВОМЕТ в десятку крупнейших экспортеров страны вошли еще две пермские компании: ООО «Промобот» и ООО «Пермская химическая компания». Напомним: данный рейтинг впервые был

организован Российской венчурной компанией (РВК) в партнёрстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году при поддержке Роснано и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2013 году к формированию рейтинга в качестве Партнера проекта присоединилась PwC.

Источник : ИА Neftegaz.RU, 23 января