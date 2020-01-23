В 2019 году Гродненский арматурный завод "Цветлит" освоил новые детали для следующих изделий

Регулятор давления РДСГ 1 - 1,2 и Регулятор давления РДСГ 2 - 1,2 прошли сертификационные испытания в Санкт-Петербурге. Протоколы испытаний № А2018/04/058/-01, № А2018/04/058/-02 выданные 08.06.2019 года.

Получен сертификат соответствия № ТС RU C-BY.MX10.B.00108 сроком действия до 18.06.2023 года.

По сравнению с ранее использованным материалом алюминий - новые материалы имеют следующие преимущества:

снижение веса;

100% коррозионная стойкость;

улучшились физико-механические свойства (прочность при растяжении: алюминий - 147 МПа, композит - 170 МПа).

Исключение возможности работы гальванической пары.





На сегодняшний день на всех шаровых кранах производим установку ручек из нового уникального композитного материала - ГРОДНАМИД

Ручка бабочка для газового шарового крана из нового уникального композитного материала - ГРОДНАМИД

Ручка бабочка для водяного шарового крана из нового уникального композитного материала - ГРОДНАМИД





*Гроднамид – синтетический материал, разрабатываемый белорусской ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот». Полиамидные композиции производятся на основе ПА6 и имеет ярко выраженные антифрикционные, диэлектрические, ударопрочные, водостойкие, морозостойкие или прочностные характеристики. Гроднамид – торговое наименование целой серии полиамидных пластиков. Новая марка имеет декоративный внешний вид, улучшенную текучесть, название свое она получила в честь предприятия, на котором производится. В качестве добавок используется стекловолокно, пластифицирующие антиадгезионные добавки, минералы, антипирены и другие вещества, которые дополняют материал в зависимости от того, каких свойств необходимо добиться. Материал может иметь разный цвет по желанию заказчика.





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