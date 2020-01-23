НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫПУЩЕН ЗАПОРНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА КЛАПАННОЙ ВСТАВКЕ В РАДИАТОРЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ СИСТЕМЫ.

Клапан RLV-KDV применятся для нижнего присоединения радиаторов при горизонтальной разводке трубопроводов в двухтрубной системе отопления. За счет того, что в клапан интегрирован регулятор перепада давления, терморегулятор, встроенный в радиатор, всегда работает в оптимальных условиях при любом положении штока и при любых изменениях в системе. Таким образом, данный клапан можно использовать даже в системах без автоматической балансировки. Гарантируется корректная работа при полной и частичной нагрузке системы, уменьшается время монтажа и пуско-наладки системы.

RLV-KDV не требует отдельной настройки, достаточно настроить только клапанную вставку в радиаторе, как и в классической системе. Для расчета системы отопления можно воспользоваться программным обеспечением Danfoss CO 4.1, где в номенклатуру уже добавлен RLV-KDV.

В RLV-KDV реализованы и основные функции оборудования для нижнего подключения радиаторов — полное перекрытие отопительного прибора и возможность слива теплоносителя.

Клапан выпускается в прямом и угловом исполнениях, основные характеристики:

· рабочее давление P = 10 бар;

· максимальная температура = 95 °С;

· максимальный расход = 150 л/ч;

· допустимый перепад давлений ∆P = 0,15 – 0,6 бар;

· подключение к радиатору ½” и ¾”;

· подключение к трубам ¾” Евроконус.

Сайт Холдинг Сантехкомплект, 22 января