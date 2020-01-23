Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил трубные узлы главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока №4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Комплект ГЦТ состоит из 16 трубных узлов.

Главный циркуляционный трубопровод внутренним диаметром 850 мм и общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносителя при температуре до 320 градусов под высоким давлением — около 160 атмосфер.

Петрозаводскмаш изготавливает ГЦТ из трубных заготовок собственного производства: на предприятии на внутреннюю поверхность труб наносят антикоррозионное плакирующее покрытие методом электрошлаковой наплавки. Петрозаводскмаш первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакированных труб ГЦТ для АЭС. Ранее для блока № 4 индийской АЭС «Куданкулам» Петрозаводскмаш изготовил комплект корпусов главных циркуляционных насосов, коллекторы теплоносителя первого контура для парогенераторов, а также трубопроводную арматуру. В настоящее время в производстве остаётся компенсатор давления. АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» в июне 2014 года выведен на 100% мощности, 30 декабря 2014 г. индийская сторона передала блок в коммерческую эксплуатацию, а 5 апреля 2017 г. подписано «Заявление об окончательной приемке Блока 1». Данный документ фиксирует выполнение АО АСЭ всех обязательств по основным контрактам для блока 1, выполнение гарантийных показателей энергоблока и возможность его беспрепятственной работы на номинальном уровне мощности. Второй энергоблок включён в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам».

Сайт АО «Атомэнергомаш», 22 января