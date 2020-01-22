Портал DN.ru запустил быстрый функционал для расчета монтажных комплектов затворов, кранов, клапанов, задвижек и новый калькулятор крепежа трубопроводной арматур

Каждый раз затрудняетесь в оценке количества болтов и гаек необходимого для монтажа фланцевого крана или затвора?

Используйте бесплатный калькулятор крепежа*! Он пригодится и для другой фланцевой и межфланцевой арматуры:

1. затвор дисковый межфланцевый

2. клапан обратный 1-створчатый межфланцевый

3. клапан обратный 2-створчатый межфланцевый

4. клапан обратный пружинный межфланцевый

5. задвижка чугунная фланцевая

6. затвор фланцевый

7. клапан балансировочный фланцевый

8. клапан запорный, КЗР и регулятор фланцевый

9. клапан обратный поворотный фланцевый

10. клапан обратный фланцевый

11. компенсатор фланцевый

12. кран шаровый фланцевый

13. фильтр фланцевый

Калькулятор крепежа для запорной арматуры

Данный калькулятор учитывает строительную длину арматуры (изменяемый параметр), толщину плоских или воротниковых фланцев, размер гайки. Реализована возможность сохранить расчет в Excel или поделиться ссылкой!Надеемся, что этот функционал будет Вам полезен.

Источник: письмо в Группу ТПА, 22 января