Для новой производственной площадки во Всеволожске Петербургская компания «Элита» (производитель сантехнической арматуры) приобрела лазерный труборез с системой задней загрузки трубы

Агрегат длиною 12 метров и весом 8 тонн позволяет быстро и максимально точно раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также резать и обрабатывать профили разной формы. Теперь время изготовления деталей при производстве тепловых пунктов Fortus и насосных установок Antarus сократится, тем самым позволяя клиентам компании получить оборудование в более короткий срок.В настоящее время на инженерном рынке Санкт-Петербурга всего 4 компании пользуются похожим оборудованием.

Источник: СМИ СОК, 21 января