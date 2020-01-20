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В декабре на Пензенском АО ПТПА утверждена стратегия 2025

20 января, 2020 15

Термин «стратегия» пришел в экономику из военного дела. На поле боя без плана действий победить невозможно. Стратегия всегда разрабатывается на несколько лет вперед, чаще всего на 5 лет. Она корректируется в зависимости от исполняемых проектов и потребностей производства, в связи с изменениями на рынке сбыта и в государственной политике. Стратегия предприятия представляет собой общие формулировки с широкомасштабным планированием. Это – общее направление развития.

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