В АО «НИЦ АЭС» прошли испытания атомных электроприводов АО «Тулаэлектропривод» в режимах ЗПА и ТЗПА

В четвертом квартале 2019 года на базе АО «НИЦ АЭС» электроприводы повышенной безопасности для АЭС, изготавливаемые по ТУ 3791-006-05749406-2000, успешно прошли испытания на стойкость к воздействиям окружающей среды в режимах запроектной и тяжелой запроектной аварии (ЗПАи ТЗПА). Электроприводы подтвердили работоспособность в условиях экстремальных температур и высокого давления. По итогам испытаний уполномоченной приемочной комиссией было принято положительное решение о возможности применения электроприводов повышенной безопасности для АЭС (ТУ 3791-006-05749406-2000) в особо жестких режимах эксплуатации на новых энергоблоках таких атомных станций, как АЭС Руппур (Бангладеш), АЭС Аккую (Турция), Курская АЭС-2 (Россия).

Сайт АО «Тулаэлектропривод», 17 января