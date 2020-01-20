В Санкт-Петербурге 27-28 февраля 2020 г. состоится ежегодная технологическая конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2020»

В повестке отечественного нефтегазового комплекса стремительно укрепляется позиция о необходимости всестороннего развития российского технологического суверенитета, импортозамещения и экспортного потенциала. В программу войдут различные траектории внедрения и эксплуатации отечественных технологий отраслевыми компаниями. На сессии «Технологический суверенитет страны: вызовы, инициативы, достижения» эксперты отрасли обсудят потенциал технологического сектора в контексте автономизации нефтегазовой отрасли от зарубежных технологий. Мировой опыт создания инновационных технологических кластеров из городов, действующий статус реализации проекта на уровне городской администрации, а так же релевантные аспекты установления налогового и релокационного режимов войдут в перечень обсуждаемых вопросов в рамках сессии «Национальный инновационный центр технологий энергетического сектора «русский Хьюстон» в Санкт-Петербурге». Кроме того, участники конференции смогут оценить перспективы пилотных проектов и возможности выхода на зарубежные рынки в рамках сессии «Унификация подходов к стандартизации и сертификации российскими нефтегазовыми компаниями и компаниями стран сделки ОПЕК+». Завершит мероприятие серия SLAM-сессий: о текущем уровне НИОКР активности, переходе к цифровым и когнитивным закупкам, а также форсайте крупных проектов отрасли. В дискуссии примут участие руководители профильных направлений ВИНК, производители оборудования и IT-технологий, EPC-подрядчики, а также ведущие отраслевые консультанты и аналитики и представители органов государственной власти.

Организатором мероприятия выступает Национальный нефтегазовый форум в партнерстве с ПАО «Газпром нефть», при поддержке :

Минэнерго России, Минпромторга России, Центра компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, РСПП и Союза нефтегазопромышленников России. Место проведения мероприятия: Санкт-Петербург, ул. Михайловская 1/7, отель «Бельмонд». Подробную информацию о программе семинара и условиях участия в нем можно узнать по телефону +7 (495) 640-34-64, либо по электронной почте mail@oilandgasforum.ru.

Источник : Neftegaz.RU, 18 января