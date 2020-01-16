Детали трубопроводов. Волгодонский «Атоммаш» изготовил 4 изогнутых колена главного циркуляционного насоса (ГЦН) для строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш

Штамповка изогнутых колен ГЦН проходит в два этапа: предварительно горячие цилиндрические заготовки общим весом более 19 тонн, наружным диаметром 1175 мм, длиной 3350 мм прошли овализацию — с помощью пресса им придали овальную форму.

Второй этап — штамповка. Заготовки длиной 1650 мм специалисты нагрели в печи при температуре 870 градусов в течение 2 часов, затем увеличили температуру нагрева до 1060 градусов и выдержали еще порядка трех часов. Далее с помощью специального штампа и усилия пресса 6000 тонн загнули изделия на 29 градусов. После штамповки готовые колена направляют на отжиг. Изделия будут вновь находиться в печи при максимальной температуре — 640 градусов на протяжении 6 часов. В дальнейшем будет произведена термообработка в течение 7 суток. После этого специалисты проведут контроли и механические испытания. Далее изделия будут направлены на механическую обработку. Главный циркуляционный насос — изделие первого класса безопасности. На атомной станции он обеспечивает циркуляцию теплоносителя по трубам главного циркуляционного трубопровода из реактора в парогенератор и обратно. Масса ГЦН составляет 31,5 т при ширине 3,5 м и высоте 3 м. К корпусу прилагается элемент подвески, так называемая проставка; вместе с ней вес изделия достигает 48 т.

Сайт ГК Атомэнергомаш, 15 января