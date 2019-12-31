Из решений принятых общим собранием акционеров АО ПАЗ (Пенза):

дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества - заключение договора финансовой аренды (лизинга) между АО ПАЗ и Лизинговой компанией «Сименс Финанс» (Лизингодатель) на следующих условиях:

- предмет договора - Лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора купли-продажи, обязуется приобрести в собственность у выбранного Лизингополучателем продавца, указанное Лизингополучателем имущество (предмет лизинга), которое он предоставит Лизингополучателю в финансовую аренду для предпринимательских целей за плату в порядке и на условиях, установленных договором финансовой аренды;

- предмет лизинга (общее описание) - автоматический ковочный пресс с ЧПУ модели H3-2.2XL NTM;

- общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - не более 138 658 738 (ста тридцати восьми миллионов шестисот пятидесяти восьми тысяч семисот тридцати восьми рублей) (с учетом НДС 20%);

- период уплаты лизинговых платежей - 84 месяца;

- переход права собственности на предмет лизинга - право собственности переходит к обществу по окончании срока финансовой аренды и выплаты общей суммы договора финансовой аренды;

- определение условий сделки - договор финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции № 2 от 30.04.2019 года;

- иные условия - иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок), не отраженные в Правилах лизинга движимого имущества в редакции № 2 от 30.04.2019 года, определяются единоличным исполнительным органом Лизингополучателя по своему усмотрению.

Сайт АО ПАЗ, 27 декабря