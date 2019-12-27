Центр оценки квалификации Петрозаводскмаша будет проводить оценку квалификации по машиностроительным профессиям

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского регионального отделения СоюзМаш России) организовал первый в Северо-Западном федеральном округе Центр оценки квалификации (ЦОК) в машиностроении. Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в машиностроении принял решение о наделении Петрозаводскмаша полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в заявленной области деятельности ЦОК.

ЦОК Петрозаводскмаша будет проводить оценку квалификации соискателей по следующим машиностроительным профессиям: токарь, фрезеровщик, токарь-карусельщик, расточник, станочник широкого профиля, строгальщик, шлифовщик, специалист по качеству механосборочного производства, термист, контролёр по термообработке. Из числа сотрудников Петрозаводскмаша — основных рабочих и инженеров — были аттестованы 16 технических экспертов и 3 эксперта по оценке квалификации, которые будут принимать профессиональные экзамены. Соискатели могут претендовать на независимую оценку уровня своей квалификации.

«Для нашего предприятия значимо, что СПК в машиностроении оценил высокую квалификацию и компетентность наших работников, которые стали экспертами в своей области профессиональной деятельности, — сказал директор филиала «Петрозаводскмаш» Павел Марченко. — В соответствии с дорожной картой по развитию Национальной системы квалификации, независимая оценка квалификации вводится поэтапно, начиная с 2019 года, для ряда профессий и государственных корпораций. К 2024 году она станет обязательной практически для всех работников и будет являться объективной оценкой уровня квалификации соискателя как после окончания учебного заведения, так и в рамках повышения квалификации. Надеюсь, в результате работы ЦОК мы сможем выстроить более тесное взаимодействие с региональными учебными заведениями».

Сайт АО «АЭМ-технологии», 26 декабря