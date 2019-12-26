Заводы ЭТЕРНО и СОТ (Группа ЧТПЗ) крупнейшие производители деталей трубопроводов поставили трубы, отводы, тройники, днища, переходы для строительства наземной части газопровода в Эстонии

Компания поставила клиенту более 9 000 тонн труб большого диаметра, 121 отвод и 20 штампосварных деталей трубопроводов. По заказу подрядчика проекта — консорциума из эстонских компаний EG Ehitus и Scanweld, на Челябинском трубопрокатном заводе, предприятиях «ЭТЕРНО» и «Соединительные отводы трубопроводов» (входят в Группу ЧТПЗ) были изготовлены трубы диаметром 711мм из стали класса прочности L415ME с внешним трехслойным покрытием, отводы горячего гнутья диаметром 711мм, а также штампосварные изделия (тройники, днища, переходы) диаметром от 508мм до 711мм. Из трубной продукции Группы ЧТПЗ проложили более 50 км наземной части газопровода Baltic connector, торжественный запуск которого состоялся с участием президентов Финляндии Саули Ниинистё и Эстонии Керсти Кальюлайд в декабре 2019 года в городе Палдиски, Эстония.

Сайт Группы ЧТПЗ, 24 декабря