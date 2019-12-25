АУМА отзывает сертификат о представительстве у ООО «ПриводСервис», Уфа, Башкортостан

С 12 ноября 2019 г. компания «ПриводСервис» не является партнером компании АУМА. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» отзывает все сертификаты, выданные в адрес ООО «ПриводСервис» на коммерческое и сервисное представительство в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях Российской Федерации, а также в Республике Башкортостан. В апреле 2018 года сертификат был отозван у компании «Дон-Арсенал», выданный ранее на коммерческое и сервисное представительство в Южном федеральном округе. При возникновении интереса к оборудованию АУМА просим Вас обращаться в официальные обособленные подразделения АУМА: Южный федеральный округ, Самарская, Саратовская, Оренбургская области входят в зону ответственности обособленного подразделения «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Новочеркасск. Можно также обратиться к официальному представителю АУМА в г. Уфа, инженеру по продажам – Березину Алексею Валерьевичу.

Сайт АУМА, 19 декабря