Компания GEMÜ из Германии расширяет свою линейку мембранных и мембранных седельных клапанов с электроприводом как альтернативный вариант пневмоприводов

Уже несколько лет в сфере промышленного производства ведется активный поиск альтернативных вариантов для пневматических приводов. Одним из таких вариантов являются клапаны с электрическим управлением. Они выгодно отличаются, прежде всего, высокой рентабельностью и эффективностью в эксплуатации. В пользу выбора клапанов с электроприводом также говорят пониженный риск загрязнений и возможность использования таких клапанов в различных системах. Как компания, которая специализируется на производстве клапанов, GEMÜ реагирует на подобные запросы со стороны заказчиков и расширяет свою линейку клапанов с электроприводом путем внедрения моделей GEMÜ eSyLite, eSyStep и eSyDrive — это недорогой мембранный клапан из пластика для простых и экономичных областей применения. Он представляет собой экономически выгодную альтернативу электромагнитным клапанам из пластика или пластиковым шаровым кранам с электроприводом. Клапаны GEMÜ eSyStep предназначены для стандартных функций открывания/закрывания и простого регулирования. Их привод представляет собой компактный шпиндельный привод с шаговым электродвигателем. Посредством интерфейса в крышке корпуса клапан может дооснащаться опциональными принадлежностями, например различными датчиками положения или датчиками перемещения, для расширения спектра доступных функций. Клапаны GEMÜ eSyStep предлагаются в исполнении с прямым/наклонным шпинделем и мембраной из металла и пластика, также возможна их адаптация к многоходовым клапанным блокам. Интерфейс eSy-Web на базе Ethernet в сочетании со встроенным веб-сервером и коммуникационный интерфейс Modbus-TCP обеспечивают обмен данными параметрирования и диагностики, а также возможность объединения нескольких устройств в общую сеть. При необходимости пользователь может также использовать целый ряд встроенных функций, таких как ограничение хода и настройки скорости.

Сайт GEMÜ, 17 декабря