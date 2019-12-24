ИТОГИ ГОДА ООО «ПАУЭРЗ». Поставки выросли более чем в 6 раз, по линзовым компенсаторам более чем в 8 раз. Разработаны типовые конструкции и запущено поточное производство аппаратов обдувки, газовых горелок и клапанов ПГВУ

Благодаря высокоэффективной команде и изучению лучших мировых практик компанией «Пауэрз» реализованы сложные амбициозные проекты в энергетике, металлургии, нефтехимии и пищевой индустрии. В том числе – на зарубежных рынках. Также проведены итоги глобальной инвестиционной программы, которая действует уже не первый год. В 2019-м по проекту инвестирования построено новое административное здание и складское помещение, модернизирована производственная линия линзовых компенсаторов, закуплено новое технологичное оборудование заготовительного производства. В планах на 2020-й - расширение географии поставок, закрепление на существующих рынках, доведение доли экспортных проектов до 50%, расширение номенклатуры выпускаемых изделий. И конечно, увеличение числа рабочих мест, и программы по развитию сотрудников и получению новых обширных практических навыков.

Сайт ООО «Пауэрз», 20 декабря