Старооскольский арматурный: 30с64нж DN 200, 300 в специальном исполнении «под приварку» для ПАО «Северсталь»

Трубопроводная арматура производства Старооскольского арматурного завода «Авангард» стандартно изготавливается с фланцевым присоединением к трубопроводу. В настоящее время не редко поступают заказы на специальное исполнение присоединения – «под приварку», которые мы успешно выполняем. Для начала предлагаем согласовать Заказчику наш стандартный чертёж присоединительной кромки патрубков в исполненииС17 по ГОСТ 16037-80. ООО «Авангард» в октябре 2019 г. заключили контракт на поставку задвижек марки 30с64нж DN200 и DN300 в адрес ПАО «Северсталь». На этапе согласования чертежей выяснилось, что «стандартная» кромка присоединительных концов задвижки не подходит под заявленные требования - угол фаски необходимо было уменьшить с 30° на 15° и выполнить проточку для установки подкладного цилиндрического кольца. Конструкторским отделом был разработан чертеж «нестандартной» кромки, согласован с Заказчиком и отдан в работу. В ноябре задвижки отгрузили заказчику и успешно смонтировали на трубопроводе.

Сайт ООО АВАНГАРД, 20 декабря