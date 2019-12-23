Арматурный завод «Гусар» вошел в «золотую сотню» производителей в отрасли машиностроения

В августе 2019 года завод «Гусар» стал победителем регионального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России» с продукцией Кран шаровой DN 50-1400 PN1,6-16,0 МПА, изготавливаемый по ТУ 3742-013-54634853-2013 и Задвижка клиновая PN 1.6-16.0 МПа DN 15-1000, изготавливаемая по ТУ 3741-023-54634853-2016. После этого завод «Гусар» был предложен для участия в конкурсных мероприятиях федерального уровня. Где и стал победителем! 12 декабря в Москве прошло награждение победителей федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2019 года. Церемонию организовала Межрегиональная общественная организация «Академия Проблем качества». Генеральный директор ООО «Гусар» Александр Березкин отметил: «Программа «100 лучших товаров России» — это самый значимый федеральный конкурс, который дает возможность потребителям узнавать о наиболее качественных товарах и услугах и стимулирует развитие отечественных предприятий. И мы безусловно рады, что, став победителями, подтвердили высокое качество нашей продукции и достойную репутацию завода «Гусар» на арматурном рынке».

Сайт ООО ГУСАР, 20 декабря