Московский арматурный завод УЗТПА подтвердил соответствие клиновых задвижек ТМ «УГРЕША» требованиям технического регламента Таможенного союза на газовые среды

Угрешский завод трубопроводной арматуры начинает серийное изготовление и поставку клиновых задвижек «УГРЕША» на среду ГАЗ. Получена декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Это подтверждает эффективность работы клиновых задвижек производства УЗТПА не только для потока среды в трубопроводах систем водоснабжения и теплоснабжения, но и для работы с агрессивными средами группы 1. Декларация указывает на возможность применения клиновых задвижек «УГРЕША» на соответствующих участках объектов промышленности и энергетики. На данный момент документ включает в себя малые и средние диаметры клиновых задвижек от DN 50 до DN 350.

Сайт ООО УЗТПА, 18 декабря