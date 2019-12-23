Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Московский арматурный завод УЗТПА подтвердил соответствие клиновых задвижек ТМ «УГРЕША» требованиям технического регламента Таможенного союза на газовые среды

23 декабря, 2019 10

Угрешский завод трубопроводной арматуры начинает серийное изготовление и поставку клиновых задвижек «УГРЕША» на среду ГАЗ. Получена декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Это подтверждает эффективность работы клиновых задвижек производства УЗТПА не только для потока среды в трубопроводах систем водоснабжения и теплоснабжения, но и для работы с агрессивными средами группы 1. Декларация указывает на возможность применения клиновых задвижек «УГРЕША» на соответствующих участках объектов промышленности и энергетики. На данный момент документ включает в себя малые и средние диаметры клиновых задвижек от DN 50 до DN 350.

 

Сайт ООО УЗТПА, 18 декабря


← Вернуться