Компания «Техно-Сфера» (Саратовская Группа ЭМК) осуществила отгрузку партии из 12-ти арматурных узлов стоимостью 25 миллионов рублей для АО «НОВАТЭК-Пур», в котором используются шаровые краны с пневмоприводами

Эксплуатация устройств будет проводится в составе единого технологического комплекса УКПГ. За период с ноября по декабрь компания приняла участие в тендерах на 1 миллиард рублей. Такой спрос на этот продукт связан с заинтересованностью заказчика в минимизации количества монтажных работ на своей территории и, таким образом, значительном уменьшении срока до ввода в эксплуатацию объекта в целом. Кроме того, важной составляющей является осуществляемый в процессе производства и отгрузки профессиональный контроль качества используемой арматуры, сварных соединений и другого оборудования.

Сайт АО Саратовэнергомашкомплект, 19 декабря