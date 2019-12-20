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Компания «Техно-Сфера» (Саратовская Группа ЭМК) осуществила отгрузку партии из 12-ти арматурных узлов стоимостью 25 миллионов рублей для АО «НОВАТЭК-Пур», в котором используются шаровые краны с пневмоприводами

20 декабря, 2019 8

Эксплуатация устройств будет проводится в составе единого технологического комплекса УКПГ. За период с ноября по декабрь компания приняла участие в тендерах на 1 миллиард рублей. Такой спрос на этот продукт связан с заинтересованностью заказчика в минимизации количества монтажных работ на своей территории и, таким образом, значительном уменьшении срока до ввода в эксплуатацию объекта в целом. Кроме того, важной составляющей является осуществляемый в процессе производства и отгрузки профессиональный контроль качества используемой арматуры, сварных соединений и другого оборудования.

 

Сайт АО Саратовэнергомашкомплект, 19 декабря


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