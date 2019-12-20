Компания «ПРИВОДЫ АУМА» подтвердила статус аккредитованного поставщика ПАО «НК «Роснефть»

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» успешно прошла аккредитацию и продолжает участвовать во всех закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть». «С ПАО «НК «Роснефть» мы работаем около15 лет: участвовали в реализации проекта по вводу в эксплуатацию Ванкорского месторождения, поставляли наше оборудование на Уватское нефтяное месторождение, Самбургское газовое месторождение, участвуем в модернизации действующих и строительстве новых производств на Новокуйбышевском, Сызранском, Комсомольском, Туапсинском и других НПЗ», - комментирует Сергей Викторович Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА». · поделиться

Сайт ООО "Привы АУМА», 19 декабря