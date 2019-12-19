Арматурный завод DENDOR (ЗАО ЭНЕРГИЯ) начал проводить экскурсии для потребителей трубопроводной арматуры

В середине ноября сотрудниками и руководством компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ» была проведена экскурсия по двум площадкам производства трубопроводной арматуры DENDOR для Заместителя Генерального директора по эксплуатации и ВКХ АО «Ростовводоканала» Срабионяна Сейрана Григорьевича и Директора департамента материально-технического снабжения АО «Ростовводоканала» Радушевой Ирины Андреевны. Как и многим другим нашим партнерам, гостям было важно убедиться, что открытие собственного производства в России никоим образом не снизило высокую планку качества оборудования DENDOR и АО «Ростовводоканал» может без опасений продолжать применять трубопроводную арматуру Российского производства на стратегически важных объектах. Для того, чтобы продемонстрировать производственные мощности и систему контроля качества на практике, в рамках первого дня мероприятия для гостей была организована поездка в город Тихвин, где расположено литейное производство, на котором проходит процесс отливки корпусных деталей оборудования DENDOR. По всем производственным цехам была проведена экскурсия, в рамках которой руководство компании рассказало историю локализации торговой марки DENDOR в России, преимущества собственного производства в части контроля качества на всех этапах, а также технологические процессы и инновационные технологии, применяемые на нашем литейном производстве. На следующий день делегация отправилась на вторую производственную площадку, находящуюся в Ломоносовском районе Ленинградской области, где была проведена экскурсия по цехам мехобработки, участкам сборки и гидроиспытания, показана работа дробеметной и покрасочная камеры. Гости самостоятельно смогли увидеть работу сотрудников ОТК и оценить строгость проверки изделий DENDOR на каждом производственном этапе. Кроме того, гостям удалось пообщаться с начальником производства, инженерной и технической службы и получить ответы на все интересующие вопросы.

Сайт ЗАО ЭНЕРГИЯ, 17 декабря