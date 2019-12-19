КОМПАНИЯ АДЛ. МОСКВА. ГРАФИК РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Из-за предстоящих новогодних праздников склады нашей компании в 2019 году работают до 30 декабря включительно:

· Склад Лыткарино с 8:00 до 17:00,

· Склады Коломны с 8:00 до 17:00.

Обращаем ваше внимание, что крайняя дата размещения заявок на предварительную комплектацию ― 27 декабря до 15:00 по московскому времени. С условием, что клиент обязуется забрать заказ до 30.12.2019. Последняя дата размещения заявок на доставку по Москве и Московской области ― 27 декабря 2019 года до 18:00. Доставка грузов в рамках проекта Прямые доставки на терминалы ТК, расположенные в Москве и Московской области осуществляется согласно графику отгрузок по 30 декабря 2019 года, заявки размещаются до 13:00 27 декабря 2019 года. С 9 января 2020 года возобновляет свою работу в штатном режиме склад отгрузок в г. Коломна (М. О.) с 08:00 до 17:00. С 13 января 2020 года склад отгрузок в г. Лыткарино (М. О.) возобновляют работу в обычном режиме с 8:00 до 17:00.

Сайт АДЛ, 17 декабря