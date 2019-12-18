2019. НОВОСТЬ ГОДА: в сентябре в Кургане состоялся запуск «Курганского арматурного завода»

В производственные цеха обанкроченного несколько лет назад завода «Икар» возвращается жизнь. 5 сентября, здесь запустили новый литейный цех на ООО «Курганский арматурный завод». В новом цехе до конца года будет создано 117 рабочих мест.

В производству запорной арматуры, которая будет поставляться крупнейшим игрокам топливно-энергетической сферы и нефтяным компаниям, пока вложено порядка 83 млн рублей. Из них 53 миллиона — средства, выделенные региону из федерального Фонда развития промышленности. Заказчики на продукцию курганского предприятия уже есть. Готовятся первые поставки продукции.

Источник МЦ ТПА, 2019