АО «ОМК» и ПАО «Газпром» обсудили проект программы научно-технического сотрудничества на 2020-2024 годы и приемку новых видов трубной продукции для нефтегазовых проектов

Представители Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) и ПАО «Газпром» обсудили проект программы научно-технического сотрудничества на 2020-2024 годы и приемку новых видов трубной продукции для нефтегазовых проектов в ходе выездного заседания в городском округе Выкса Нижегородской области, где расположен главный актив ОМК – Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»). Специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ОМК презентовали технические условия (ТУ) на продукцию ВМЗ и завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область, входит в состав ОМК). В частности, на трубы большого диаметра для подводной и надземной частей Южно-Киринского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Охотском море на северо-восточном шельфе Сахалина. Также компании рассмотрели ТУ на трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями и электросварные обсадные трубы с повышенной хладостойкостью. «Особенно важно для нас было представить технические условия на обсадные электросварные трубы, потому что "Газпром” отдавал предпочтение бесшовным. Мы доказали, что наши трубы не уступают по надежности», – отметил директор инженерно-технологичного центра ВМЗ Павел Степанов.

Сайт Группы ОМК, 16 декабря