За школьниками пошли профессиональные художники. Что они рисуют на арматурном заводе Армалит?

Профессиональные художники нашли новые вдохновляющие сюжеты в цехах машиностроительного завода «Армалит».

Предприятие посетили участники федерального фестиваля идейного искусства «Время, вперед!». Благодаря этому проекту профессиональные художники разных поколений могут изнутри увидеть заводы страны и создать работы, отражающие реальность современной российской промышленности. На «Армалите» художникам рассказали об основных этапах изготовления продукции предприятия — трубопроводной арматуры. Провели экскурсию по лаборатории, литейному, кузнечно-прессовому и механообрабатывающим цехам, показали участок сборки изделий и склад готовой продукции. Многие из гостей завода побывали на промышленном предприятии впервые, некоторые из них специально приехали из Москвы, чтобы своими глазами увидеть льющийся металл, габаритные станки и руки мастера в работе — то, чего невозможно увидеть в повседневной городской жизни. Поэтому художники сразу откликнулись на приглашение «Армалита»: группа из 15 человек для посещения предприятия была сформирована за два часа. «Попасть современному художнику на самое настоящее металлургическое производство — увидеть своими глазами плавку металла и пылающие жаром печи, сияние раскаленной стальной лавы, льющейся из ковша в формы — почти невозможное счастье! Для художников старшего поколения — наших учителей — этюды на заводах и фабриках были столь же привычным сюжетом, как и пленэр в городе или на природе. Но индустриальная тема ушла из сферы внимания общества, равно как и интерес к людям труда, созидающим то материальное, что окружает нас», — справедливо замечает Алена Васильева, член Союза художников России, почетный член Российской Академии художеств, побывавшая вместе с другими художниками на заводе. Живописцы и графики во время экскурсии сделали наброски и эскизы будущих работ, а кто-то и вовсе решил остаться на заводе до самого вечера и здесь — с натуры, прямо в цехе, среди рабочих и шума станков — писал картину. «Нам разрешили писать в горячих точках завода. Судя по лицам рабочих, они занимаются тяжелым трудом с удовольствием», — делится своими впечатлениями Михаил Пилюгин, член Московского Отделения Союза художников России.

Сайт АО Армалит, 16 декабря