Сегодня 17 декабря с 15 до 16 ч (время московское) состоится новый вебинар VALTEC «Водопроводная арматура». Приглашаем всех желающих!

Участие в вебинарах VALTEC бесплатное. Нужно лишь заранее зарегистрироваться. В ответ вы получите персональную ссылку на сайт, где будет осуществляться online-трансляция. Чтобы заполнить регистрационную форму и ознакомиться с программой мероприятий на текущий месяц, перейдите в раздел «Вебинары, семинары».

Вы имеете возможность прослушать доклад специалиста, задать вопросы по продукции и получить на них ответы, не покидая рабочего места, из дома и даже в дороге – с обычного компьютера, а также устройства на Android или iOS (ссылку для загрузки приложения пришлем в пригласительном письме).

Сайт VALTEC, 16 декабря