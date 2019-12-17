В конце ноября ассоциация «Сибдальвостокгаз» провела конференцию предприятий газовой отрасли для обсуждения вопросов по эксплуатации объектов газового хозяйства. В состав ассоциации входят ведущие российские производители газового оборудования

В ходе обсуждения различных вопросов выяснилось, что проблемы у всех газораспределительных организаций идентичны по всей стране: поднимали вопросы о способах решения проблем по бесхозяйным газопроводам; о противоречии СНИПов и ГОСТов с техническими регламентами по вопросам газоснабжения; поступали предложения о необходимости внесения изменений в нормативные акты и рассматривали многие другие вопросы. Руководство ассоциации в лице президента Андрея Румянцева и генерального директора Александра Мистрова специально для представителей АО «Сахатранснефтегаз» организовали встречу с коллегами из АО «Омскгоргаз». Цель встречи — обмен опытом. Коллеги из АО «Омскгоргаз», в свою очередь, организовали встречу с начальником отдела по работе с социально-значимой категорией потребителей ООО «Газпром Межрегионгаз Омск» Антоном Сеньковым. Обсудили правовые аспекты сопровождения договоров поставки газа, технического обслуживания и диагностирования, а также узнали особенности технологического присоединения в регионе. Деятельность ассоциации, проводимые мероприятия и встречи, действительно, дают мощный стимул к действиям по оптимизации работы отрасли, дают инсайты, новые идеи и знания, держат в курсе передовых инновационных технологий, особенно актуальных для северян, территориально расположенных на периферии и работающих в суровых условиях Крайнего Севера.

Источник: Пресс-служба УГРС АО «Сахатранснефтегаз», 10 декабря