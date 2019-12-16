Новатех и СГК разработали новую технологию утепления задвижек на технологических трубопроводах

«Сибирская генерирующая компания» сообщила о новой технологии, позволяющей сохранить тепло тех элементов отопительной системы, которые приходится регулярно «упаковывать» и «распаковывать».

«Горячая труба всегда нуждается в утеплении, чтобы не терять свое тепло. Мы уже рассказывали о «шубах», которые энергетики надевают на трубы, чтобы те не промерзали. Но изоляция на трубах ‒ постоянная, ее меняют частями и только во время ремонтов. А что делать с теми частями отопительной системы, которые приходится регулярно «упаковывать» и «распаковывать»?», ‒ говорится в заявлении «СГК».

Речь идет о задвижке центрального теплового пункта (ЦТП) в Кировском районе Красноярска. Специалисты «СГК» справедливо рассудили, что «запечатывать» его в утеплитель не рационально, ведь при обслуживании задвижку приходится регулярно открывать и снова закрывать. Поэтому было найдено новое решение ‒ аналогично с «шубами» на трубах для задвижки решили скроить «пуховик». Изготовлением занялись на предприятии «Новатех». На сегодняшний день разработка проходит проверку на практичность. Утеплители есть двух видов: стандартного фасона и размера и те, что шьют по индивидуальным меркам. «Мы понимали, что есть специфика утепления таких труб нестандартной формы. Это должна быть многоразовая термозащита. В итоге в нынешнем виде утеплитель для задвижки легко надевается и снимается, хорошо держит тепло, и главное ‒ недорогой», ‒ прокомментировал директор «Новатех» Петр Каркарин.

По материалам «СГК», 12 декабря