Правительство Башкирии привлечет дополнительное финансирование в размере более 179 млн руб. на строительство и реконструкцию газовых сетей

Между Башкирией, Газпромом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) заключено соглашение (регуляторный контракт) об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения в республике. Об этом сообщило правительство Башкирии. Для Башкирии заключение регуляторного контракта за 5 лет позволит привлечь дополнительное финансирование в размере чуть более 179 млн руб. на строительство и реконструкцию газовых сетей без дополнительного роста тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Аналогичные регуляторные контракты заключены с Ростовской, Тюменской областями и Пермским краем. Регуляторный контракт предусматривает использование для газификации региона кроме специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по ГРС дополнительные источники финансирования, определенные в рамках утверждения тарифов на следующий долгосрочный период регулирования (в период с 2019 г. по 2023 г. включительно).

Источник : Neftegaz.RU, 13 декабря