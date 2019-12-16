На конференции «Инвестэнерго-2020» 20 февраля в Москве наградят лучших производителей трубопроводной арматуры.

На мероприятии подводятся итоги ежегодного опроса энергетических предприятий и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
Участники получат возможность обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры и многое другое.
Вопросы для рассмотрения:
• Текущее состояние и перспективы развития основных фондов электроэнергетического сектора;
• Программа модернизации электроэнергетики;
• Инвестиции в российскую электроэнергетику;
• Финансирование инвестиционных проектов;
• Проблемы и решения по модернизации электросетевого комплекса;
• Возможности отечественного энергетического машиностроения;
• Организация закупочной деятельности генерирующих и сетевых компаний;
• Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам;
• Комплексная сервисная среда для участия в закупках;
• Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков.
Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.
По материалам neftegaz.ru, 13 декабря