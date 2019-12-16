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На конференции «Инвестэнерго-2020» 20 февраля в Москве наградят лучших производителей трубопроводной арматуры.

16 декабря, 2019 9

На мероприятии подводятся итоги ежегодного опроса энергетических предприятий и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Участники получат возможность обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры и многое другое.

Вопросы для рассмотрения:

• Текущее состояние и перспективы развития основных фондов электроэнергетического сектора;

• Программа модернизации электроэнергетики;

• Инвестиции в российскую электроэнергетику;

• Финансирование инвестиционных проектов;

• Проблемы и решения по модернизации электросетевого комплекса;

• Возможности отечественного энергетического машиностроения;

• Организация закупочной деятельности генерирующих и сетевых компаний;

• Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам;

• Комплексная сервисная среда для участия в закупках;

• Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

По материалам neftegaz.ru, 13 декабря


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